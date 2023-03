Sterroryzowali nauczycielkę podczas lekcji. Wszystko wrzucili do sieci

"Dziś dzieci na wszystko sobie pozwalają" - komentuje sytuację z Pomorza jedna z mam. "Kiedyś, jak nauczyciel coś powiedział, to tak miało być, nie było zbędnych dyskusji... Był szacunek i tyle... Skoro taki małolat w podstawówce sprzedaje takie teksty, to co będzie za parę lat? Kiedyś nauczyciel miał więcej możliwości, a teraz ma związane ręce, bo nie może zrobić nic. Więcej praw ma dziecko, ale czy to na dłuższą metę jet dobre? Jak widać, nie do końca."