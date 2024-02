"Stosowanie jest nienormalne". Napisał list do wszystkich wiernych

Arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się do wiernych z przypomnieniem, jakie znaczenie dla katolików ma Wielki Post. Duchowny nie powstrzymał się jednak od publicystyki. Skrytykował dostępność tabletki "dzień po" dla osób od 15. roku życia. "Z punktu widzenia etycznego stosowanie takich środków jest niemoralne" - napisał w liście czytanym w kościołach.

Arcybiskup Gądecki podkreślił, że Wielki Post zawsze łączy się z miłością bliźniego. Według duchownego w tym roku ma to wyjątkowe znaczenie.

Odwołując się do tabletki "dzień po" arcybiskup podkreślił, że choć w państwie demokratycznym to większość podejmuje decyzje, nie zawsze są one właściwe.