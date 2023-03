Suche i popękane dłonie? Wystarczą 3 zł i możesz mieć problem z głowy

Zima to piękny czas, ale nie dla twoich dłoni. Jeśli masz dość szorstkiej, spierzchniętej skóry, czas na naturalne i skuteczne rozwiązanie, które nie kosztuje fortuny. To prosty sposób, aby cieszyć się miękkimi i gładkimi dłońmi przez cały rok.

Podczas mrozów nasze dłonie cierpią. Ty możesz jednak stawić czoła tym problemom za pomocą prostych i naturalnych sposobów. Zapomnij o kosztownych kremach z "górnej półki", postaw na domową pielęgnację. Nie potrzebujesz niczego, co nie jest już w twojej kuchni. Gotowa na domową kurację dla swoich dłoni, która pomoże przywrócić im prawdziwą miękkość i gładkość?

Magiczna moc jogurtu naturalnego i banana

Szorstka, pękająca i nieprzyjemna w dotyku skóra to utrapienie wielu kobiet. Aż trudno uwierzyć, że odpowiedź na te problemy może być tak prosta i tania. Jogurt to naturalne, a przede wszystkim skuteczne narzędzie w walce o miękką i gładką skórę rąk. Zawarte w nim proteiny, witaminy i składniki odżywcze to nie tylko pyszny i zdrowy dodatek do diety, ale również rewelacyjny składnik do pielęgnacji skóry.

A to jeszcze nie wszystko. Jogurt naturalny to też świetny sposób na redukcję stanów zapalnych i zmniejszenie obrzęków. Jeśli będziesz nakładać go na dłonie regularnie, możesz cieszyć się piękną, miękką i zdrową skórą przez cały rok.

Niezwykle cenne właściwości kryje w sobie również banan. To właśnie w tym owocu kryją się cenne składniki odżywcze, które pomagają w walce z przesuszoną skórą.

Zawiera on dużo witamin, w tym witaminę A i C, które wpływają na elastyczność skóry i hamują procesy starzenia. Banan ma również działanie antybakteryjne, co oznacza, że chroni nasze dłonie przed infekcjami.

Jogurt i banan - idealne duo dla twoich dłoni. Ta maseczka może zdziałać cuda

Jak przygotować domową maskę z jogurtu naturalnego i banana? Wystarczy rozgnieść dojrzałego banana i wymieszać go z łyżką jogurtu naturalnego. W tym celu można użyć również blendera.

Źródło zdjęć: © pexels Maseczka z banana pomoże na suche dłonie

Powstałą mieszankę należy następnie nałożyć na dłonie, owinąć folią i pozostawić na 15-20 minut. Wtedy składniki mają czas, aby zadziałać. Po upływie czasu należy zmyć maseczkę letnią wodą. Taki zabieg można powtarzać raz na tydzień, by dłonie były zawsze miękkie i gładkie.

