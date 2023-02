Świetny trik na obieranie jajek. Szybko pozbędziesz się skorupki

Ugotowane na twardo jajko to smaczny i przede wszystkim pożywny dodatek do kanapki czy sałatki. To też nieocenione źródło białka, witamin i składników mineralnych. Niestety, aby jajko na twardo stało się elementem posiłku, trzeba je obrać, a to nie zawsze bywa proste. Istnieją jednak różne sposoby na to, by zdecydowanie przyspieszyć i ułatwić tę denerwującą wiele osób czynność.