Szefowe o tych imionach są najbardziej wymagające. Nie dadzą ci się lenić

Iwona

Kobiety o tym imieniu są pracowite i skrupulatne. Sumiennie wypełniają swoje obowiązki, co często jest dostrzegane i doceniane awansem na kierownicze stanowisko. Iwony potrafią przewodzić i jeśli o kimś można powiedzieć, że jest "tytanem pracy", to jest spore prawdopodobieństwo, że będzie to kobieta nosząca to imię.