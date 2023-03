Tak Dua Lipa bawi się na wakacjach. Pokazała się w sukience z siateczki

"Naga sukienka" Dua Lipy to patent na strój plażowy

Dua Lipa w ciągu dnia opalała się w białym bikini, lecz po południu zarzuciła na nie jasną sukienkę mini z długimi rękawami i kołnierzykiem. Co w tym takiego nadzwyczajnego? Była to bowiem sukienka z siateczki. Wyglądała, jakby została misternie wykonana na szydełku. Taka kreacja zakrywa, a jednocześnie odkrywa, co sprawia, że automatycznie zyskuje miano "naked dress". Nie mamy wątpliwości, że tego typu "nagie sukienki" w wersji plażowej będą hitem tegorocznego lata.