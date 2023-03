Tak traktuje dzieci Pachuta. "To jest nieodwzajemnione"

Choć Doda szukała miłości na oczach całej Polski, ostatecznie nie dała szansy żadnemu uczestnikowi programu "12 kroków do miłości". Chwilę po zakończeniu produkcji poinformowała jednak, że z kimś się spotyka. Dziś ich relacja jest już jak najbardziej oficjalna, bo piosenkarka regularnie pokazuje się w towarzystwie nowego partnera.

Pod koniec lutego cała czwórka wybrała się razem do Krynicy-Zdroju, gdzie m.in. jeździli na nartach i odwiedzili góralską karczmę. Szczęśliwy tata pokazał w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie. "Tak miło się patrzy, jak jesteś taka szczęśliwa! Cieszysz się jak dziecko, uśmiecham się, jak oglądam, jak tańczycie!" - jedna z komentatorek zwróciła się wtedy do Dody.

- Ten, kto się decyduje na dziecko, nie może ulegać presji społeczeństwa, swojej, mamy, rodziny, partnera. Dziecko musi być chciane, wyczekane i kochane - mówiła jakiś czas temu o macierzyństwie. Jak wyglądają relacje gwiazdy z dziećmi partnera? Ujawniła to w rozmowie z "Faktem".

