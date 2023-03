Tak ubierają dzieci na Pierwszą Komunię. Nagrania niosą się w sieci

Są one wyjątkowo bogato zdobione – wiele z nich ma ponaszywane kryształki. Co więcej, ich fasony również nie należą do najskromniejszych. Najczęściej są to długie, mocno rozkloszowane suknie z trenem, falbankami czy zakładkami. Wiele z modeli ma także koronkowy gorset i tiulowy dół. Do tego dziewczynki jako dodatek mają berło, a na głowie welon lub diadem.