Tak Wojciechowska skomentowała Oscary. Zestaw zdjęć jest wstrząsający

"To nie tak, że nie interesują mnie Oscary, co roku z zaciekawieniem śledzę nagradzane filmy. Cieszą mnie nagrody dla Michelle Yeoh jako pierwszej Azjatki, która odebrała statuetkę. Dla Jamie Lee Curtis, bo mogłaby wieść życie pani po sześćdziesiątce, a wymiata. Dla Ke Huy Quana, który przypłynął do USA łodzią i jako uchodźca spędził rok w obozie zanim zaczął realizować swój amerykański sen. No i wspaniale, że nagrodzono "Na zachodzie bez zmian", bo to film, który pokazuje bezsens, okrucieństwo i powtarzalność ludzkich błędów. Po prostu dość wojny" - podsumowała w swoim wpisie.