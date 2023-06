Tani i skuteczny nawóz. Podlej nim pelargonie, a zakwitną jak nigdy

Pelargonie dobrze czują się w ciepłym i słonecznym miejscu. Trzeba jednak zwracać uwagę, bo nadmiar ostrego słońca może doprowadzić do usychania brzegów kwiatów i przebarwień na liściach. Warto też regularnie usuwać kwiaty, które już przekwitły. Dzięki temu nie tylko roślina będzie stymulowana do tworzenia nowych kwiatów, a przez to będzie się lepiej prezentować.