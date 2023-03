Te czółenka są idealne na wiosnę 2023. Spójrz tylko na Ohme i Krupińską

Jeśli miałybyśmy wybrać tylko jedną rzecz, bez której nie wyobrażamy sobie szafy, bez dwóch zdań byłaby to para jeansów. Też tak masz? Nic dziwnego: te spodnie są uniwersalne, praktyczne i pasują do wszystkiego, a ich charakter można dosłownie w sekundę zmienić z casualowego w elegancki. Wiosną 2023 szczególnie pożądane będzie łączenie ich z supermodnymi czółenkami, które sprawdzą się przy każdej okazji: na imprezie, na randce czy w pracy. To najprostszy sposób na to, żeby nawet tej parze jeansów, którą kupiłaś lata temu, dodać szyku.

Chcesz, żeby twoje ukochane rurki, dzwony w stylu Anny Lewandowskiej lub modne jeansy wide leg prezentowały się inaczej niż zwykle? Chcesz ekspresowo wyczarować zgodny z trendami look? Zwróć uwagę na modele czółenek, które noszą gwiazdy TVN: Małgorzata Ohme, Paulina Krupińska i Anita Werner.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Małgorzata Ohme doradza Filipowi Chajzerowi?

Różowe szpilki Małgorzaty Ohme – ten model jest stworzony do jeansów

Małgorzata Ohme lubi styl na luzie i chociaż widywana jest w sukienkach, zdecydowanie częściej pojawia się na planie "Dzień dobry TVN" w spodniach.

Prezenterka jest jednak świadoma, że wystarczy drobny akcent, żeby podbić prostą stylizację z jeansami i sweterkiem i dodać jej bardziej eleganckiego charakteru. Strzał w dziesiątkę to różowe czółenka na szpilce, które w połączeniu z szerokimi spodniami tworzą ciekawy, kobiecy look do pracy i na kawę z przyjaciółką. Sekretem jest tu nie tylko kolor, ale też wąski, lekko wydłużony nosek – zwróć na niego uwagę, szukając idealnych butów do jeansów wide leg.

Szpilki w wyrazistym kolorze – pomysł Pauliny Krupińskiej to hit wiosny 2023

W jeansach na planie "Dzień dobry TVN" często pojawia się też Paulina Krupińska. Uwielbiana przez widzów prezenterka zachwyciła nas ostatnim zestawem.

Stylizacja składała się z jasnych, marmurkowych jeansów, barwnej góry w kwiaty i szpilek w soczystym odcieniu mandarynki, który nawiązuje do jednego z kolorów pojawiających się na bluzce. Takie czółenka są w stanie zmienić najzwyklejszą parę denimowych spodni w look rodem z ulic Mediolanu czy Londynu.

Cieliste czółenka Anity Werner – wiosną będą niezastąpione do jeansowych rurek

Koleżanka Ohme i Krupińskiej z tej samej stacji, Anita Werner, też uwielbia nosić jeansy. Dziennikarka stawia przede wszystkim na wąskie fasony i klasyczną kolorystykę.

Łączy je zazwyczaj z prostymi górami (takimi, jak sweter z dekoltem w serek bądź dopasowany golf) oraz z czółenkami na obcasie. Model w cielistym odcieniu też powinnaś mieć w swojej szafie: wydłużają nogi, dodają stylizacjom lekkości, a do tego pasują nie tylko do jeansów, ale też np. do kwiecistych sukienek.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl