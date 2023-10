To fantazja 11 proc. kobiet. Znacznie popularniejsza u mężczyzn

Fantazje erotyczne Polek i Polaków. Tak o nich mówią

Respondenci mieli różne podejście do dzielenia się swoimi fantazjami. "To bardzo intymna sprawa, o tym nie lubię mówić, bo nie wiem, co mąż by na to powiedział, może by wyśmiał, zlekceważył, może by mnie miał za wariatkę, nie wiem. Te fantazje to takie moje tajemnice", "Fantazja seksualna dla mnie to coś, co spełniam ze swoim partnerem, aby pobawić się we dwoje. Coś bardzo ekscytującego, wyjątkowego…" - czytamy w wynikach z badania.