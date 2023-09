To imię kobiety, której można zaufać. Dziś jest zapomniane

Chociaż w Polsce kobiet o tym imieniu jest ponad 230 tys., to według statystyk GOV w 2022 roku nazwano nim jedynie siedmioro dzieci. Z roku na rok jego popularność spada, a małych dziewczynek o tym imieniu próżno szukać. Tymczasem od lat 50. do późnych lat 70. królowało na porodówkach! Obecnie kojarzy się z kobietą w starszym bądź średnim wieku. Chociaż brzmi nieco przestarzale, to ma za sobą bogatą historię i niesie piękne znaczenie.