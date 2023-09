To imię wywołuje złe skojarzenia. Nadano je tylko 16 dziewczynkom

Niektórzy rodzice porównują to imię do imion, takich jak Vanessa czy Nicole i sądzą, że wszystkie trzy powinny jak najszybciej zniknąć z rankingu polskich imion dla kobiet. Wielu rodziców, co nie jest do końca wytłumaczalne, ma z tym imieniem złe skojarzenia. Inaczej jest jednak w Stanach, gdzie imię Amanda jest jednym z najpopularniejszych.