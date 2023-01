To ona skradła całą uwagę na Złotych Globach. Lily James tonęła w boskiej czerwieni

Lily James zachwyciła kreacją na Złotych Globach

Nie od dziś wiadomo, że festiwale filmowe oraz gale rozdania nagród są prawdziwą gratką dla fanów mody. Gwiazdy prześcigają się bowiem w prezentowaniu zachwycających kreacji. W tym roku to Lily James zdeklasowała resztę na czerwonym dywanie. Młoda aktorka była nominowana w kategorii "najlepsza aktorka w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym" za rolę Pameli Anderson w serialu "Pam & Tommy". Nagrodę w tej kategorii zgarnęła jednak Amanda Seyfried ("The Dropuot"), co nie zmieniło faktu, że to Lily James królowała na czerwonym dywanie.