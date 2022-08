To w tej książce pojawiło się szokujące wyznanie Margaret. Jej autorka odnosi się do hejtu

Bunt w idee wolności kobiety przejawia się w różny sposób. Sulej przywołuje takie przykłady, jak walka o prawa reprodukcyjne, o zdrowie, czy prawo do przyjemności seksualnej, ciałoróżnorodności czy wreszcie tworzenie kobiecości na własnych zasadach. "To nie jest manifest żadnej politycznej partii. To jest apel o to, żebyśmy nie dawały sobie zabierać życia" - podkreśla na koniec postu.