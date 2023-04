Triduum Paschalne. W które dni należy iść do kościoła?

Wielki Piątek to dzień pamięci Męki Pańskiej. To czas, w którym wierni skupiają się na rozważaniu cierpienia Jezusa, a także na modlitwie w intencji całego świata. To pierwszy dzień w roku liturgicznym, w którym nie odbywa się żadna msza święta. Nie udziela się również sakramentów, z wyjątkiem sakramentu namaszczenia chorych.