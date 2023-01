Odbył się proces Justyny Wydrzyńskiej. Samochód fundacji pro-life tak zaparkował przed sądem

11 stycznia 2023 roku to dzień, kiedy w jednym z warszawskich sądów miał miejsce proces Justyny Wydrzyńskiej. Od godziny dziewiątej przy ulicy Poligonowej 3 trwał protest osób, które wspierają działaczkę i jasno opierają się temu, jak obecnie wygląda ustawa o prawie do aborcji w Polsce. Swoich ludzi pod sąd wysłali też przedstawiciele pro-life. Uwagę zwraca to, w jaki sposób został zaparkowany samochód działaczy.