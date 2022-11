Trzymaj z daleka od łóżka. Inaczej zamieni się w siedlisko roztoczy

Ważne jest też, żeby nie kłaść się na pościeli w ubraniu, w którym spędzamy dzień, tylko przebierać się w świeżą i czystą piżamę - w ten sposób nie dopuścimy do przeniesienia na łóżko nie tylko ewentualnych roztoczy, ale również bakterii. Ważne też, żeby regularnie zmieniać strój do spania. Niestety wiele osób popełnia tu poważny błąd i zakłada nową, upraną piżamę zbyt rzadko. Tymczasem najlepiej robić to maksymalnie co trzy dni, a jeśli mamy tendencję do pocenia się, nawet codziennie. W ten sposób nie będziemy ryzykować, że roztocza rozwiną się w pościeli.