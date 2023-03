Tuje marnieją w oczach? Masz miesiąc, by zrobić jedną rzecz

Jeśli tuja, mimo regularnej pielęgnacji, zaczyna marnieć, tracić kolor i pojawiają się przesuszone gałązki, to znak, że miejsce, w którym aktualnie się znajduje, jej nie służy. Najwyższy czas, żeby ją przesadzić. Najlepszy czas na przesadzanie tui to przełom kwietnia i maja. Wyjaśniamy, jak się do tego przygotować.