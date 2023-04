Tuje zmieniają kolor? To ostatni dzwonek, by je uratować

Tuje zaliczane są do roślin wiecznie zielonych. Oznacza to, że nie tracą swojego koloru przez cały rok. Co prawda, wiosną i latem, w okresie ich intensywnego wzrostu barwa staje się bardziej żywa, a zimą nieco przygaszona. Bywa, że tuje nagle stają się brązowe, co w ich przypadku nie jest naturalne i nie oznacza nic dobrego. Wyjaśniamy, co może być tego przyczyną.