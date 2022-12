Tych oprawek unikaj. Dodają lat

Kształt

Model, którego zdecydowanie należy unikać, nie chcąc się postarzyć to popularne lenonki. Zwłaszcza w przypadku osób starszych nie będą one dobrym wyborem. Podkreślą one opadającą powiekę i uwydatnią zmarszczki. Lat dodają również bardzo grube oprawki okularów. Z jednej strony pomagają one podkreślić własny styl i osobowość, z drugiej strony optycznie postarzają.