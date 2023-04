Ukryta funkcja zmywarki. Niewiele osób wie, jak może pomóc w codziennym sprzątaniu

Zmywarka skutecznie wyczyści akcesoria przeznaczone do makijażu, jak pędzle, gąbeczki, a także szczotki do włosów, mydelniczki, cążki do paznokci czy nawet maszynkę do golenia. Doskonale sprawdzi się też do mycia plastikowych zabawek, jak klocki lego. Ważne jedynie, by drobne przedmioty odpowiednio zabezpieczyć i umieścić je albo w koszyku na sztućce, albo np. w woreczku używanym do prania bielizny.