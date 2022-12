Umieść to pod prześcieradłem. To odmieni twoje życie

Problem z zaśnięciem, bezsenność oraz płytki sen należą do uciążliwych przypadłości. Nieodpowiednia ilość snu lub też nieefektywne przesypianie kilku godzin może być tragiczne w skutkach. Co zrobić, kiedy od czasu do czasu naprawdę trudno nam odpłynąć? Pomóc może coś niezwykle prostego.