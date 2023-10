Urodziła się pod Kielcami. Długo ukrywała swoją narodowość

Wyszła za mąż za Michaela Straussa. Była to jedna z nielicznych informacji o życiu prywatnym Angelyne. Robiła wszystko, co w jej mocy, aby wszyscy myśleli, że urodziła się w USA. Dopiero artykuł w "The Hollywood Reporter", który powstał na podstawie śledztwa samozwańczego genealoga, sprawiły, że podstawowe fakty dotyczące życia tajemniczej celebrytki wyszły na światło dzienne.