Utarła nosa hejterom? "Ja wam jeszcze wszystkim pokażę!"

- Jak zobaczyłam, że pierwsze kilogramy już lecą to człowiek z takim zapałem (podchodzi - przyp. red.) do tego "acha, udaje się". Wiadomo, że chciało się babeczki czy sernika skubnąć - to nie żałowałam sobie. Bez przesady, jak zjem kawałeczek to nic się nie stanie. I tak jakoś mi się udało. Już dwa lata będzie, że trzymam wagę - podsumowała.