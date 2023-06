Uważaj na mężczyzn o tych imionach. Mogą cię rozczarować

To mężczyzna pewny siebie, odważny zdobywca i przywódca. Dlatego chętnie podejmie każdą decyzję i nigdy nie da swojej partnerce dojść do głosu… Michały to straszne gaduły, mają wiele do powiedzenia na każdy temat i z przyjemnością zajmą cały czas antenowy. Nawet nie zauważą, gdy znudzona kobieta dawno odejdzie w siną dal.