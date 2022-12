Używasz tak ręcznika? Ostrzega, czym to grozi

Nie wszyscy wiedzą, jak prawidłowo wycierać ciało

"Niby wiedziałam, ale jednak rzadko wycieram się między palcami u stóp. Zapamiętam to sobie". "Dzięki, że o tym wspomniałaś. Zazwyczaj wycieramy się bez zastanowienia", "Oczywiste? Nie dla wszystkich. Gdyby każdy wziął to sobie do serca, podróżowanie komunikacją publiczną byłoby o wiele przyjemniejsze" - komentują internautki.