Wciąż walczy o wybudzenie córki. Przyznała, jak radzi sobie z bólem

- To będzie do końca życia to samo. Czasem rozmawiam z filmowcami, którzy chcieliby o tym zrobić film, ale cały czas wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten moment. Dopiero teraz mam poczucie, że coś może uda się dla niej zrobić. Do tej pory wszystko, co robiliśmy, było potrzebne, ale ona nie mogła już z tego skorzystać. Teraz gdy otwierają się drzwi... Będzie, jak będzie, ale trzeba coś robić, a nie nic nie robić, bo się żyć nie da - odpowiedziała aktorka.