"Wiele kobiet uważa, że seks jest grzechem". Na kursach się otwierają

Wciąż bardzo często zdarza się, że nasze "nie" jest niesłyszane. Oto historia jednej z poznanych kobiet: trwa pierwsza randka i dziewczyna mówi "nie", ale on nalega. W którymś momencie ona już nie powtarza tego "nie", bo reakcje jej ciała są, jakie są. Po wszystkim ona słyszy, że gdyby on nie spróbował, to okazałoby się, że jest dla niej niewystarczająco męski. Jej "nie" zostało potraktowane jako próba sprawdzenia jego męskości.