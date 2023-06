Wiele osób zapomina o myciu tej części ciała. Lekarze ostrzegają przed poważnymi konsekwencjami

Jak czyścić pępek?

Dr Tosin Ajayi-Sotubo przyznała w "Boots", że każdy z nas powinien dokładnie wyczyścić swój pępek przynajmniej raz w tygodniu. Ważne, by wziąć pod wagę także swój styl życia. Jeśli jesteśmy aktywni fizycznie, często się pocimy lub brudzimy, należy to robić jeszcze częściej. Co ciekawe, nie musi to być zbyt skomplikowane.