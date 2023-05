Wlej do naczynia tani alkohol. Po karaluchach nie będzie śladu

Domowe sposoby na wypędzenie karaluchów. Są tanie i skuteczne

Jeśli karaluch pojawi się w twoim domu, nie oznacza to, że jest on brudny. Karaczany to sprytne stworzenia, które mogą dostać się do środka nawet przez kanalizację. Co gorsza, chowają się też w opakowaniach z żywnością. Zdarza się, że sami, całkowicie przypadkowo, przynosimy je do domu. Niestety zarówno prusaki jak i karaluchy wytwarzają feromony, które zwabiają inne osobniki. Dwa karaluchy w domu to już ryzyko plagi, bowiem te owady rozmnażają się w zastraszającym tempie.