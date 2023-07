Włożyła mini na premierę. Jeden trik wydłużył jej nogi

Premiera filmu Evy Longorii

Film "Flamin' Hot: Smak sukcesu" Evy Longorii miał premierę 9 czerwca i od tego czasu gwiazda promuje go w różnych miejscach na świecie. Produkcja nie jest jej reżyserskim debiutem, choć takie informacje ukazują się w mediach. Eva Longoria stanęła już jednak po drugiej stronie kamery przy produkcji "La Guerra Civil" czy "Out of the Blue".