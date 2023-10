Włożyła niekorzystny komplet. Wyszkoni "zniknęła" w ubraniu

Projektanci wypuszczają na wybiegi modelki ubrane w stylizacjach "na cebulkę", prześcigając się z kolegami po fachu w ilościach dozwolonych warstw. Odwracają zasady gry i przedłużają zarówno nogawki, które suną po ziemi, jak i rękawy, które kryją kobiece dłonie. Co więcej, bawią się rozmiarem XXL i kuszą, aby poeksperymentować z modą oversize, która ostatnio zyskuje jeszcze jeden przedrostek "over".

Ale to, co sprawdza się na wybiegach, sesjach zdjęciowych do znanych magazynów i na długich sylwetkach modelek sięgających 180 cm wzrostu, nie zawsze ma przełożenie w rzeczywistości. Przykład? Złoty garnitur Anny Wyszkoni, który przyćmił artystkę.