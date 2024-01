Włożyły identyczne spodnie. Krupińska i "Lewa" w nietypowych jeansach

Wygoda i styl potrafią iść w parze

Anna Lewandowska wybrała jeansy ze szwem i szeroką nogawką. Długie spodnie, które niemalże sięgały ziemi, gwiazda zestawiła z kultowymi śniegowcami na platformie. Wygodne, ale też stylowe i charakterystyczne elementy połączyła z uniwersalnym oraz bazowym swetrem w szarym kolorze. Niewymuszony look, idealny na co dzień, ma w sobie to "coś", co jest między innymi zasługą oryginalnych spodni.