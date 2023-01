Wsyp łyżeczkę do doniczki. Efekt zwala z nóg

Jak to zrobić? Wystarczy, że wyjmiesz z doniczki z kwiatem ok. 1,5 cm ziemi i wsypiesz do środka łyżeczkę skrobi ziemniaczanej bądź kukurydzianej. Teraz przemieszaj ją dokładnie z ziemią, a następnie posyp wszystko świeżą glebą. Pamiętaj, że to niezwykle ważne, żeby gleba była świeża - inaczej możesz zobaczyć w doniczce za kilka dni pleśń.