Wydała prawie 10 tys. zł na psa. Pokazała, co z niego wyrosło

"Yorkiem to może on jest, ale na pewno nie miniaturowym", "Nigdy nie kupujcie yorków teacup! Ich hodowcy zawsze oszukują", "Mój york wygląda tak samo, a też miał być miniaturką", "To ten sam pies?", "Mnie też tak oszukano" - to tylko niektóre z komentarzy, które można przeczytać pod postem.