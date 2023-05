Wyglądała inaczej niż zwykle. Kim Kardashian pojawiła się w wojskowym ubraniu

W modzie wszystkie chwyty są dozwolone, a Kim Kardashian dobrze o tym wie. Jej kreacje muszą szokować i przyciągać uwagę. Gwiazda wielokrotnie udowodniła, że nie ma stylizacji, której by nie założyła. Kombinezon o intensywnie różowej barwie, czarny outfit z maską na Met Gali, sukienka z pereł czy czarna lateksowa mini, to tylko niektóre z ekstrawertycznych looków celebrytki.

Kim Kardashian lubi eksperymentować z modą i nawet w tak casualowej stylizacji zdecydowała się na mały twist. Zazwyczaj do tego typu ubrań dobieramy trepy, glany, wysokie botki lub trampki. W przypadku Kim jest inaczej - do spodni moro gwiazda założyła sandałki na szpilce.

To dość zaskakujące zestawienie, spodnie z wysokim stanem o luźnym kroju i wieczorowe buty to połączenie, na które może sobie pozwolić nie kto inny, jak sama Kim Kardashian.

