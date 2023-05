Wymieszaj z popularnym napojem. Pozbędziesz się tłustych plam

Odtłuszczanie powierzchni — do musisz o nim wiedzieć?

Jednym z najskuteczniejszych produktów, który jest w stanie usunąć nawet mocno zaschnięty tłuszcz, jest ocet spirytusowy. Dzięki temu, że ma on mocno kwasowy odczyn pH, rozpuszcza tłuste, trudne do usunięcia plamy. Niestety, jego intensywny, często drażniący zapach, dla niektórych ludzi jest po prostu nie do przejścia. W dodatku wietrzeje on kilka dobrych godzin. Dlatego też, jeśli chcesz pozbyć się tłustych plam, bez konieczności wdychania zapachu octu, wypróbuj ten prosty patent.