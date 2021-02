WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Inspiracje + 4 kuchniaporadnik kupującegozakupowe inspiracjechleb Dzisiaj, 16-02-2021 15:40 Wypiekacze do chleba tanieją. Bestsellerowe modele kupisz nawet 190 zł taniej Najlepszy chleb poznaje się jeszcze przed spróbowaniem. Złocista skórka, chropowaty dźwięk, kiedy lekko uderzasz w spód upieczonego bochenka i kuszący zapach. Tej jakości możemy szukać w rzemieślniczych piekarniach, ale nie w komercyjnym sklepie za rogiem. Możesz też prawdziwy chleb upiec w domowych warunkach. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Źródło: iStock A może by tak upiec chleb? Jeśli nie unikasz pieczywa i nie wyklucza go twoja dieta, a posmarowanie porannej kromki prawdziwym masłem zaliczasz do najważniejszych punktów dnia, możliwe, że zakup takiego opiekacza po prostu ci się opłaci. Nawet kilkanaście złotych kosztuje dobrej jakości pieczywo, ale znacznie taniej przygotujesz je w domu. Zakwas to w końcu tylko mąka i woda... Często wybieramy w piekarni bochenki albo bułki o odpowiadającym nam stopniu wypieczenia, ale czy często zdarza się, że dostajemy dokładnie takie pieczywo, którego chcemy i to jeszcze ciepłe? O to już trudniej, a odpowiedni program w wypiekaczu pozwala dość precyzyjnie kontrolować stopień zrumienienia skórki, a nawet zaprogramować dokładną poranną godzinę, kiedy chleb będzie gotowy, na co nie można liczyć w przypadku pieczenia chleba w piekarniku. Kwestia wygody... Niechęć do brnięcia przez pośniegowe błoto po bułki o poranku, może skłaniać niektórych do refleksji: a może produkt, który dotąd kupowaliśmy, możemy przyrządzić sami? Dostępne mieszanki mąk do wypieku chleba pomogą nam upiec dokładnie takie pieczywo, jakie najbardziej lubimy. To okazja także dla osób, które pragną mieć kontrolę nad tym, skąd pochodzi ich pożywienie. Wiesz dokładnie, co wsypujesz do komory, która zagniata ciasto i wypieka chleb. Koleżanka podzieliła się własnym zakwasem? Czas go wykorzystać. Lubisz bochenki z większą ilością słonecznika albo żurawiny? Teraz ulubiony przysmak możesz dozować samodzielnie, a zautomatyzowany wypiekacz dokończy pracę za ciebie: wymiesza i upiecze. Słodkie wypieki z wypiekacza Może masz ochotę na babkę lub słodki keks? Pokusa szybkiego i automatycznego przyrządzenia różnych potraw zainspiruje niejednego pasjonata gotowania. Dodatkowy atut? Nawet jeśli piekarnik jest zajęty, wypiekacz podłączony do źródła zasilania może działać – docenią to duże rodziny. Zabiegane osoby także odetchną z ulgą, bo przygotowanie mieszanki produktów odbywa się błyskawicznie, a zainstalowany w wielu modelach dozownik do np. bakalii zadba o to, aby do mieszanki nie wpadło za dużo składnika, który należy dodawać stopniowo. Nie tylko chleb. Za co pokochasz wypiekacz od chleba? Zdecydowanym atutem bardziej zaawansowanych wypiekaczy są programy, które nie ograniczają się do wypiekania tylko chleba i bułek. Dobry wypiekacz jest przystosowany zarówno do pieczenia wypieków słodkich, jak i słonych, ale to też nie wszystko. Poza tym mamy też programy do prażenia i pieczenia, które będą przydatne np. do obróbki ziaren i mięs. Przyrządzimy w nich dania obiadowe (np. gulasz i inne potrawy jednogarnkowe), dżemy, jogurty, a nawet owsiankę i lody. Te urządzenia zapewnią nam domowe pieczywo, ale sprawdza się też jako rodzaj multicookera: możemy w nich piec zagniecione ciasto lub tylko wyrobić ciasto, a upiec je w zwykłym piekarniku. Jeśli brak nam wprawy i kulinarnych umiejętności, możemy sięgnąć do przepisów dołączonych do wielu modeli wypiekaczy i praktycznych programów. Techniki wypieku, wskazówki i podpowiedzi ułatwią pracę początkującym piekarzom. Ciekawe funkcje – wypiekacz do chleba i nie tylko Samodzielnie upieczony chleb i bułki możemy przyrządzić z dziećmi, a duża liczba różnych rodzajów wypieków zapewni kreatywne i ciekawe zajęcie na wiele wieczorów. W zależności od potrzeb możemy skorzystać z programatora i nastawić wypiek chleba tak, aby ciepły bochenek był gotowy na śniadanie następnego ranka lub wybrać wariant ekspresowy, który w zależności od modelu zajmie ok. 90 minut (z wyrabianiem i pieczeniem).