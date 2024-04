Wyraziste kobiety w każdym wieku. Emerytka podbija TikTok

Moda jest we mnie od zawsze. Już jako kilkuletnia dziewczynka robiłam na podwórku pokazy mody. Ale wiadomo - życie, praca, dzieci, dom... Wszystko uległo zmianie, kiedy przeszłam na emeryturę. Teraz mam czas realizować swoją pasję do mody, która jest moim sposobem na wyrażenie osobowości. To, co masz na sobie, mówi wiele o tym, kim jesteś - otwarta na nowości czy może konserwatywna. Zmiany, także w garderobie, są trudne. Przeważnie reagujemy na nie negatywnie, bo to "nieznany ląd". Jeszcze niedawno nosiło się halki jako bieliznę na spodzie stylizacji. Teraz te same halki możemy nosić jako suknie balowe na rozdaniu Oscarów. Moda może być przyczynkiem do zmiany świadomości samej siebie.