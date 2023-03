Wyremontowała dom samotnej mamie z dziećmi. Wzruszeniom nie było końca

Historia pani Dominiki

Pani Dominika jest samotną mamą trójki dzieci: dziesięcioletniego Kacpra, czteroletniej Julity oraz trzyletniego Igora. Mimo tego, że na swojej drodze spotyka same przeszkody, próbuje dać dzieciom to, co najlepsze. Ona sama ma za sobą bardzo trudne dzieciństwo.