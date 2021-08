Wystrój sypialni. Sprawdź 10 pomysłów na aranżację tego wnętrza

5.Wystrój dużej sypialni w stylu klasycznym

Duże sypialnie dają ogromne możliwości aranżacyjne. Zdecyduj się na klasyczny styl, jeśli chcesz stworzyć przytulne miejsce do snu i wypoczynku. Elementy, które doskonale sprawdzą się podczas klasycznego wystroju sypialni, to głównie ozdobne łóżka z parawanami, stylowe fotele oraz dywany o klasycznych wzorach. Przy dużej powierzchni wnętrza nie musisz martwić się o to, że duża ilość mebli i ozdób je nieco pomniejszy.