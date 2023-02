Wyższe emerytury dla seniorów. Szykują się rekordowe podwyżki

Emeryci i renciści przy całkowitej niezdolności do pracy będą mieli zwaloryzowane świadczenia o co najmniej 250 zł. - Jeżeli jednak ze wskaźnika procentowego waloryzacji będzie wynikać więcej, to rzeczywiście emeryt dostanie wyższą kwotę - wyjaśniała Marlena Maląg w trakcie konferencji z prezesem ZUS-u.