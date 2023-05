Z tą sukienką nie będziesz się rozstawać całe lato. Racewicz ma w szafie kilka modeli. Teraz są na wyprzedaży

Na sukienkach kwitną kwiaty i rozlewają się energetyzujące kolory. To, co łączy najmodniejsze modele w tym sezonie, to długość, której drugie imię brzmi: wygoda. Racewicz, Cichopek, Zielińska i Rusin już mają je w szafie. Podobne upolujesz je za niewielkie pieniądze, a przechodzisz w nich cały sezon.

Trudno wyobrazić sobie piękniejsze, a zarazem wygodniejsze sukienki na lato. Są zwiewne, nie ograniczają ruchów i pięknie układają się na sylwetce – nawet na wietrze czy morskiej bryzie. Są płótnem dla malarskich kwiatów, drapieżnych printów i zalewa je feeria wyrazistych barw. Nic dziwnego, że Kinga Rusin, Katarzyna Cichopek, Joanna Racewicz i Katarzyna Zielińska już straciły dla nich głowę.

Niezależnie od tego, czy chcesz zamienić się we współczesną księżniczkę, czy ikonę stylu hippie, tego lata osiągniesz to bez trudu i bez wydawania fortuny. W nadchodzących miesiącach na topie będą zwiewne sukienki maxi w wielu różnych stylach, w których nawet na co dzień będziesz wyglądać bajecznie. Jeszcze przed sezonem można dorwać je za grosze.

Ta sukienka maxi to klasyka letnich trendów

Jakkolwiek oczywistym i przewidywalnym wyborem na wiosnę wydaje się kwiatowy print, to co sezon wciąż trudno jest mu się oprzeć. Tego lata wcale nie będzie łatwiej, bo pokryje on powłóczyste sukienki maxi, w których zakocha się każda marzycielka.

W takiej sukience będziesz mogła śmiało ruszać na wycieczkę rowerową, na spacer po nadmorskim deptaku czy na elegancką kolację – w każdych okolicznościach będziesz prezentować się gustownie, a przy tym czuć doskonale. Kinga Rusin włożyła model z dekoltem carmen na tańce w słonecznej Andaluzji i wyglądała w niej jak rodowita Hiszpanka.

Co najlepsze, wariantów długich sukienek w kwiaty jest całe mnóstwo. Od tych utrzymanych w stonowanej i ciemnej kolorystyce po modele w energetyzującą tęczową łączkę, z falbanami lub eleganckimi kołnierzykami, o rustykalnym lub eleganckim fasonie – np. w stylu Kasi Cichopek. Znalezienie więc teraz idealnej sukienki na lato to pestka.

Latem wszystkie będziemy nosić sukienki w stylu Kasi Cichopek © Instagram | Katarzyna Cichopek

Romantyczna, kobieca i z pazurem – długa sukienka Joanny Racewicz pokochają przebojowe kobiety

Masz ochotę na odskocznię od kwiecistych printów? Joanna Racewicz znalazła sukienkę, która skradnie serca wszystkich przebojowych pań o silnym charakterze. Dziennikarka spakowała na wakacje kreację maxi w panterkę, która – co może cię zaskoczyć – jest szalenie elegancka i pełna klasy. To wszystko zasługa zwiewnego fasonu i długości sięgającej stóp.

Zmysłowe cętki zdobiące długą sukienkę to najlepsza opcja, jeśli zależy ci na tym, by wyróżnić się z tłumu i zahipnotyzować wszystkich wokół. Zresztą, wystarczy spojrzeć na Joanne Racewicz. Na wyprzedaży nie brakuje modeli, w których osiągniesz podobny efekt. Szczególną uwagę zwróć na te utrzymane w klimacie boho – z kaskadowymi falbanami, rozkloszowanymi rękawami czy ozdobnym sznurkiem przy dekolcie.

Sukienki maxi z wyprzedaży dla minimalistek

Modne długie sukienki na lato to nie tylko te zdobione kolorowymi printami. W trendach znalazło się też miejsce dla klasyki, dzięki której zapomnisz o stylizacyjnych rozterkach. Katarzyna Zielińska znalazła idealną sukienkę utrzymaną w duchu minimalizmu, której uniwersalność nie zna granic.

Mowa o czarnej koszulowej maxi, która sprawdzi się od wizyty w biurze po garden party ze znajomymi. Zachwycająca prostotą forma i ponadczasowy kolor to najlepsza opcja dla pań, które chcą wyglądać rewelacyjnie bez spędzania długich godzin na obmyślaniu stylizacji. Możesz nosić ją na sportowo z trampkami, jak Katarzyna Zielińska, lub w typowo letniej wersji – z sandałkami czy espadrylami.

Na wyprzedaży znalazłyśmy jednolite sukienki maxi nie tylko w klasycznej czerni, ale też w odcieniach stonowanego beżu i eleganckiej bieli, w których będziesz chciała chodzić non stop. Nie zabrakło też przecenionych gładkich kreacji dla pań spragnionych barw. To najprostszy sposób na stylowy wygląd i swobodę na letnie dni, dlatego nie żałuj na nie ani złotówki.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

