Zaczęła nadawać z lotniska. Mówi, co ją tam spotkało

Zaczynała w lokalnych mediach, ale zawsze chciała czegoś więcej. Joanna Racewicz przeprowadziła się do Warszawy, gdzie odbyła staż w "Teleexpressie" TVP. Wkrótce rozpoczęła pracę jako reporterka, a następnie prowadząca "Panoramy". W 2006 roku odeszła ze stacji, do której wróciła po pięciu latach. W międzyczasie współpracowała z TVN. Od 2018 roku jest związana z Polsat News. Wydała też cztery książki.

Korzystając z nieplanowanej przerwy, dziennikarka udała się m.in. do księgarni, gdzie znalazła na półce swoją ostatnią książkę, "Sypiając z prezesem. Historie kobiet w przemocowych związkach". Rozbawiło ją jednak sąsiedztwo, bo tuż obok leżała kolejna część autobiografii Dagmary Kaźmierskiej, bohaterki reality show "Królowe życia".

Następnie udała się do kawiarni, gdzie "czytała książkę i obserwowała ludzi". Racewicz wierzy, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Dzięki trzygodzinnemu opóźnieniu lotu znalazła chwilę dla siebie.

