Zaginięcie małżeństwa z Warszawy. Psycholog zwraca uwagę na ważny problem

Aneta i Adam Jagłowie wyszli z mieszkania z 20 na 21 maja. Według doniesień medialnych kolejną noc mieli spędzić w schronisku Murowaniec na Hali Gąsienicowej, następnie przenieść się do Słowacji, a później wrócić do Polski. Para pozostawiła w domu dwóch niepełnoletnich synów. "Chłopcy, jesteście odważni. Poradzicie sobie w życiu. Jesteśmy z was dumni" - napisali rodzice w pozostawionym liście.