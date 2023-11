Perfidnie wykorzystał 30-latkę. Za pomoc chciał "zapłaty ciałem"

Policjanci z Jastrzębskiego Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zajęli się identyfikacją oszusta i jego aresztowaniem. 30-latek został postawiony w stan oskarżenia zarówno w sprawie oszustwa, jak i doprowadzenia kobiety do stosunku płciowego oraz innych czynności seksualnych. Zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego, grozi mu obecnie kara pozbawienia wolności wynosząca do ośmiu lat.