Zaparowane okna nie będą dłużej problemem. Te triki zdziałają cuda

Tanie sposoby na wilgotne problemy. Najlepsze rozwiązania

Podobnie jak płyn do naczyń zadziała mieszanka gliceryny (do kupienia w aptekach) i spirytusu. Wystarczy przelać je do butelki z atomizerem w proporcji 1:1, a następnie spryskać takim preparatem okna. Problem parowania zniknie. Wilgoć od szyb skutecznie będzie również odpychać pianka do golenia, którą możemy je przetrzeć. Pamiętajmy, że do walki z zaparowanymi oknami możemy też wykorzystać rośliny doniczkowe, które skutecznie absorbują wilgoć, szczególnie sprawdzą się paprotki.