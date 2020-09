Zasmażana kapusta z boczkiem i pieczarkami. Jak przygotować kremową potrawę?

Zasmażana kapusta z boczkiem i pieczarkami – smaczny przepis

Kapusta – dlaczego warto?

Kapusta to nieodłączne warzywo stosowane w kuchni polskiej. Nic dziwnego, że istnieje mnóstwo przepisów, gdzie odgrywa pierwsze skrzypce. Można ją podawać w wersji zasmażanej, gotowanej, w zupie, w pierogach, jako dodatek do mięs itp. Najczęściej wykorzystywana jest kapusta biała, ale także czerwona, pekińska czy włoska urozmaicą niejedno danie. Warzywo przywędrowało do nas w XIV wieku i od tego czasu gości na polskich stołach. Kapusta zawiera w sobie mnóstwo witamin i minerałów, dlatego zawsze warto włączyć ją do menu. Choć zasmażana kapusta z boczkiem i pieczarkami jest kaloryczna, nikt nie może odmówić jej fantastycznego smaku.